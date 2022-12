Silvio Orlando inaugura la Stagione di Prosa al Teatro Donizetti e saluta in video i bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Bergamo. Sotto la spinta propulsiva di quasi 4.700 abbonamenti, con un incremento pari a circa il 15% rispetto allo scorso anno, ladidella Fondazionesta per iniziare. Il sipario si alzerà nel segno di uno degli attori die cinema più amati dal pubblico e premiati dalla critica:, vincitore nell’arco del 2022 di ben tre premi come attore protagonista del film Ariaferma, David di Donatello, Nastro d’Argento e Globo d’oro. L’artista napoletano porterà in scena al, da martedì 13 a domenica 18 dicembre, “La vita davanti a sé”, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore francese di origine lituana Romain Gary Emile Ajar, dividendo il palcoscenico con i quattro ...