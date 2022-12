Short track | Coppa del Mondo | un’ottima Italia nella prima giornata ad Almaty

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si è aperta la terza tappa delladeldiad. Unasicuramente positiva per i colori azzurri, con l’che ha confermato la crescita delle gare in Nord America, ottenendo dei buonissimi risultati sia nelle gare individuali sia nelle staffette. Un rendimento perfetto per quanto riguarda le prove a squadre.staffetta femminile il quartetto azzurro (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Sighel ed Arianna Valcepina) ha concluso al secondo posto la propria batteria dietro alla fortissima Corea del Sud e ha staccato il pass per la semifinale. Stesso copione anche al maschile, con gli azzurri che hanno riscattato la caduta di Salt Lake City. Il quartetto composto da Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Luca ...

Un Pietro Sighel, invece, presente nella staffetta mista insieme alla sorella Arianna, a Thomas Nadalini e ad Arianna Sighel. L'Italia si è ben comportata in batteria, chiudendo alla spalle della ...Uscendo dai confini italiani davvero molto avvincente la sfida per la Coppa del Mondo. In campo femminile proseguirà inesorabile il duello olandese tra Suzanne Schulting e Xandra Velzeboer, con quest'...The City Plan Commission broadly recommended on Thursday that Dallas prevent short-term rentals in single-family residential neighborhoods. The ...