Sepe | Il Napoli è imbattibile | gioca il miglior calcio in italia e forse in Europa | sarei contento di vedere la Salernitana in Europa

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Luigi,portiere della,ha rilasciato un intervista a TuttoMercatoWeb,ecco cosa ha dichiarato : "Cosa ha spinto un portiere bravo come lei ad accettare Salerno quando la classifica sapeva già di condanna certa? "Ho percepito la voglia di fare questa impresa da parte della società e del direttore sportivo. Erano tutti convinti potesse accadere qualcosa di importante, alla fine ci siamo riusciti e abbiamo scritto una pagina di storia". Quali sono state le componenti determinanti? "Sembra una frase fatta ma direi la compattezza del gruppo, oltre alla qualità dei singoli. Non è mancato anche un pizzico di fortuna, visto che le altre squadre si sono fermate e hanno agevolato la nostra rimonta". Il gol del Cagliari in pieno recupero, il rigore sbagliato a Empoli, lo 0-4 in casa con l'Udinese. Cosa avete provato in quel rush finale ...

Notiziecalcio . Luigi, portiere della Salernitana cresciuto nel vivaio del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW: Salernitana intervista" Sono stato sempre bravo nelle ...