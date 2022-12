Senza natalità e una seria politica immigratoria | l’Italia avrà gravi problemi di crescita sociale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) di Luigi Manfra* Secondo i dati pubblicati da Eurostat, nel 2021 è stata la Germania a ricevere il maggior numero di richieste di asilo, con 190.545 richiedenti nel corso dell’anno. Al secondo posto si classifica la Francia, con 120.685 e poi la Spagna, con 65.295.si trova al quarto posto, con 53.610 richiedenti asilo. Se, invece si guarda al dato per ogni 1.000 abitanti, in prima posizione si colloca la Svezia, con 24 unità, seguita da Malta con 17, Austria con 13 e Germania con 12.con 3 richieste di asilo per mille abitanti si colloca a grande distanza dagli altri paesi. I dati del primo semestre 2022 confermano più o meno quelli dell’anno precedente. Per quanto riguarda le rotte percorse dai migranti nella prima metà del 2022, la rotta mediterranea versoappare al secondo posto dopo quella balcanica. ...