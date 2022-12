Sciopero dei trasporti a Roma venerdì 16 dicembre 2022 | a rischio metro e bus | gli orari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ancora unodei mezzi di trasportoni. La Filt-Cigl e Uilha annunciato che i lavoratori di autobus, tram eincroceranno le braccia nella giornata del 16prossimo a partire dalle 20 e fino alla mezzanotte. Quattro ore di blocco dei mezzi pubblici per manifestare contro la Legge di Bilancio. I motivi delloLogenerale è stato, infatti, proclamato da Cil e Uil per protestare contro la manovra economica adottata dal Governo che viene ritenuta dai manifestanti ingiusta in quanto non terrebbe conto dei bisogni di lavoratori e pensionati e non risponde alle esigenze del Paese. Le sigle sindacali che hanno idnetto loavevano avanzato alcune richieste, tra le quali: un taglio del cuneo fiscale, ...