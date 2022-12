Sci di fondo | Simone Mocellini secondo nella sprint classica di Beitostolen

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Splendidoposto perin tecnica(Norvegia), gara valida per il settimo appuntamento individuale della Coppa del Mondo 2022/2023 di sci di. Il ventiquattrenne delle Fiamme Gialle, unico italiano tra i partentiprova, ha impressionato sia durante le qualificazioni sia nelle fasi finali. Nell’ultimo atto l’azzurro si è arreso solamente al francese Jouve piazzandosi davanti allo svedese Halfvarsson (terzo)., partito distaccato dalle prime posizioni, ha beneficiato in particolare della caduta dello statunitense Golberg per poi completare il suo capolavoro grazie ad un meraviglioso tratto in salita. Per lui si tratta del primo storico podio in ...