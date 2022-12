Sci di fondo | senza Pellegrino a Beitostolen spunta Mocellini | secondo nella sprint - Sport - Altri Sport

Primo incredibile podio per il 24enne che arriva secondo nella sprint a tecnica classica di Beitostolen: è una ...... "Finalmente potremo tornare ad avere una stagione invernale in piena regola" dice il primo cittadino d'oltralpe " Nella zona di Casterino a bbiamo preparato un circuito per lodi. Ci ...Primo incredibile podio per il 24enne che arriva secondo nella sprint a tecnica classica di Beitostolen: è una impresa ...SCI DI FONDO - Alla settima gara in Coppa del Mondo, Simone Mocellini, 24enne trentino, ha colto un'impronosticabile podio nella Sprint a tecnica classica ...