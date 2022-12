Sci di fondo | Coppa del Mondo Beitostolen 2022 | Caterina Ganz va ai quarti nella sprint tc | fuori Martina Di Centa

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lafemminile in tecnica classica che si disputerà dalle 12.00 a, in Norvegia, valida per ladeldi sci di-2023, vedrà in gara neidi finale una sola azzurra: a superare le qualificazioni del mattino è, 27ma, mentre non ce la faDi, 45ma.completa gli 1.5 km del tracciato in 27ma posizione con il crono di 3’09?51, a 9?45 dal miglior tempo dell’elvetica Nadine Faehndrich, prima in 3’00?06. Non supera le qualificazioni, invece,Di, 45ma con il tempo di 3’17?26, a 17?20 dalla vetta. Seconda piazza per la svedese Johanna Hagstroem, in ...