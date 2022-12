Sci alpino | Luca De Aliprandini | “Partenza peggiore di sempre per l’Italia maschile? Deve pensarci chi è sopra di me Dimostrerò il mio valore”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Deha rilasciato una lunga intervista a Gianmario Bonzi per Tuttosport: l’azzurro ha parlato del momento del, mai in top ten nelle prime cinque gare stagionali, e di quello personale, dato che domani in Val d’Isere si disputerà il secondo gigante stagionale. Purtroppo la stagione 2022-2023 ha fatto registrate finora il peggior inizio didelin Coppa del Mondo: “Non lo sapevo, ma sinceramente non posso farmi condizionare da queste situazioni. Guardo al mio, so che le mie cose le ho fatte anche se non sono partito bene, ma ora voglio dimostrare il mio. Al bilancio generale dei maschi sicuramente non devo pensare io, ma chi èdi me“. I gigantisti sono fermi dalla gara ...