Sci alpino | Coppa del Mondo Val d’Isere 2022 Vinatzer | “Curioso per primo slalom” De Aliprandini | “Dieci giorni importanti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Grande attesa in Valper il weekend delladel/2023 di sci, con un gigante e unoin programma sulla tecnica pista della “Face de Bellevarde”. In totale sonogli italiani convocati dallo staff tecnico: Luca De, Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Stefano Gross, Tommaso Sala, Alex. Luca desarà il leader per quanto riguarda il gigante: “A Soelden non è andata bene, ma sono tranquillo perchè la sciata c’è e ora arrivanocon le due gare in Badia. Negli allenamenti ho trovato un buon feeling, ...