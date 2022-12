Sci alpino | calendario gare Sestriere e Val d’Isere 10-11 dicembre | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Terminata la trasferta in Nord America, è tempo per la Coppa del Mondo di scidi tornare in Europa per un fine settimana in cui le grandi protagoniste saranno le prove tecniche. Le donne saranno attese sul, per le prima tappa italiana della stagione, mentre per gli uomini appuntamento in Francia in Val. Tanto per gli uomini quanto per le donne, il sabato (10) sarà dedicato allo slalom gigante, mentre la domenica (11) sarà dedicata interamente allo slalom speciale. Se per le donne quello delsarà il terzo appuntamento tra i pali stretti, in Valavverrà il debutto per gli uomini dello slalom. Fari puntati in chiave azzurra in particolare sul gigante femminile, con Marta Bassino e Federica Brignone che puntano ...