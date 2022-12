Scherma | in Coppa del Mondo l’Italfioretto maschile agli scontri diretti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tokyo – Sono dieci gli azzurri promossi alla fase clou della gara individuale delladeldi fiorettoa Tokyo. Nella capitale giapponese, dove latorna un anno e mezzo dopo i Giochi Olimpici “slittati” al 2021, l’Italia vantava già qualificati al tabellone principale di oggi – per diritto di ranking – Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garazzo e Giorgio Avola. È bastata la fase a gironi per rinfoltire quella pattuglia di altri tre fiorettisti italiani. Percorso netto, senza la macchia d’una sconfitta, per Filippo Macchi e Guillaume Bianchi che hanno così staccato direttamente il pass per il tabellone principale, obiettivo riuscito al primo step pure a Giulio Lombardi, che con 5 vittorie e un ko ha a sua volta conquistato un posto tra i migliori 64. Chiamati ai turni preliminari ...

Sono dieci le azzurre al tabellone principale a Vancouver, in Canada, nella tappa didel Mondo di spada femminile. Per la Nazionale azzurra erano già qualificate tra le migliori 64 - per diritto di ranking - Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola. A raggiungerle per ...... in Canada, il lungo weekend dedicato alladel Mondo di spada: l'Italia ha cominciato molto ...itinerante nato dal Protocollo d'intesa tra Ministero degli Esteri e Federazione Italiana, a ...La competizione internazionale di scherma costretta a trasferirsi a Selvazzano. La Kioene Arena nel weekend dal 3 al 5 marzo sarà occupata dalla pallavolo ...In Canada il progetto 'La bellezza in un gesto', con Rossella Fiamingo.ROMA (ITALPRESS) - La fase di qualificazione della gara femminile ha aperto ...