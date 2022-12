Scatti Sospesi | mostra fotografica teatro in carcere

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si è inaugurata mercoledì 23 novembre, nell’ambito della rassegna diinDestini Incrociati (23 – 25 novembre 2022), presso la sede della Fondazione di Venezia, ladi Andrea Casari Scatti, con un contributo video a cura di Marco Valentini. La, aperta fino al 31 gennaio 2023, è composta da 40 foto stampate più altre 436 in una video proiezione che ripercorre il progetto Passidi Balamòsnegli Istituti Penitenziari di Venezia dal 2006 al 2022 (Casa Circondariale Santa Maria Maggiore, Casa Circondariale SAT di Giudecca, Casa di Reclusione Femminile di Giudecca). “Fotografare un’esperienza diin, come del resto in ogni luogo, è un contributo ...

... come per magia, perdono la gravità del teatro, del palcoscenico, e rimangono, fissati per ... riunita all'Hotel President a Correggio " a fine novembre esporrò alcunieffettuati nel ...... come per magia, perdono la gravità del teatro, del palcoscenico, e rimangono, fissati per ...Ghidorsi alla platea riunita all'Hotel President a Correggio " a fine novembre esporrò alcuni...