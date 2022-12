Scandalo Parlamento europeo | tangenti dal Qatar | indagata la vicepresidente Eva Kaili Coinvolti 4 italiani

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Mazzette per influenzare le decisioni sul: la procura di Bruxelles apre uno squarcio nell'Eurocamera in un'inchiesta che si preannuncia sanguinosa per la reputazione del...

Secondo gli inquirenti i fermati, in cambio di denaro, avrebbero fatto un lavoro di lobby a favore del Qatar per influenzare le decisioni economiche e politiche deleuropeo. Indagata anche ...... l'abitazione della donna è stata perquisita nell'ambito dell'indagine condotta dalla procura federale belga per un presunto caso di corruzione e riciclaggio di denaro all'interno delUe. ...L'ex europarlamentare Antonio Panzeri e l'attuale segretario generale dell'organizzazione internazionale dei sindacati Ituc Luca Visentini sono tra le persone fermate oggi a ...Anche la vice presidente del Parlamento europeo, Eva Kailli, coinvolta nell'inchieste per presunte mazzette dal Qatar. Perquisita la sua abitazione ...