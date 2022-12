Santi Francesi | in fieri è il nuovo EP | a gennaio il tour nei club | le date

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dopo la vittoria a X Factor isono pronti a pubblicare l’EP ine a tornare dal vivo con unneisono i vincitori di X Factor 2022 (lo show Sky Original prodotto da Fremantle). Il power duo continua a scrivere la propria storia: dopo l’esordio sui piccoli palchi, conquistano i giudici e il pubblico con l’energia e la potenza della loro musica, vincendo la sedicesima edizione del programma. Lunedì 12 dicembre sarà fuori ovunque in digitale il loroEP in, disponibile in pre-save e pre-order al link https://.lnk.to/In, che raccoglie tre brani portati al talent show, tra cui una osannata ...

X Factor 2022 ha chiuso con il botto. La puntata conclusiva del music show è stata a dir poco adrenalinica. Vincitori dell edizione di quest anno sono i, seguiti da Beatrice Quinta, Linda e al quarto posto i i Tropea. Ma passiamo subito ai beauty look della puntata, destinata a diventare iconici, ci scommettiamo. La padrona di casa ...Ultima serata per l'edizione di X Factor 2022 , con lo show Sky Original al Forum di Assago. La vittoria è andata ai, ma a rubare la scena ai concorrenti è stata la giudice Ambra Angiolini , che si è esibita sul palco con la sua T'appartengo , mandando in visibilio gli spettatori. " Immagini concesse ...I Santi Francesi portano in trionfo tutto il Canavese. La band eporediese ha, infatti, vinto la sedicesima edizione di X Factor 2022. Nell’ultima puntata, andata in onda in diretta su Sky giovedì… Leg ...I Santi Francesi vincono l'edizione 2022 di X Factor, il duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, che faceva parte del roaster di Rkomi, ha trionfato su tutti. Il loro ...