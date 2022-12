Russia | a fuoco 7mila mq in centro commerciale vicino Mosca

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022), 9 dic. (Adnkronos) - Un incendio è scoppiato in un ipermercato nelMega Khimki, inghiottendo un area di oltremetri quadrati e l'intero edificio del negozio per la casa Obi. Sergey Poletykin, capo del dipartimento del ministero russo per le emergenze per la regione di, ha riferito che nell'incidente, dovuto probabilmente a un corto circuito, è morto un addetto alla sicurezza Secondo quanto riferito da Poletykin, le prime squadre antincendio sono arrivate sul luogo dell'incidente quattro minuti dopo l'attivazione dell'allarme antincendio. Ben 141 vigili dele 47 autopompe sono attualmente impegnati negli sforzi per spegnere l'incendio.