OA Sport

Nella Pool C , infine, sono a punteggio pieno gli Usa, che hanno superato il Giappone 19 - 14 e il Canada 24 - 7. In chiave playoff è in pole position la Francia, che ha battuto il Giappone e ...Di Giandomenico ha contribuito anche allo sviluppo della Nazionalefemminile, di cui è stato ... dentro e fuori dal campo, ottenendo risultati che hanno dato e danno prestigio alitaliano. ... Rugby Seven, World Series maschili: Città del Capo, nella prima giornata cadono Australia e Nuova Zelanda Women's Super League attendances rise 200 per cent in record-breaking season Wales international Ashley Beck will continue as a Merthyr player while being registered for Europe with Cardiff. Cardiff ..."I think it will have a huge impact on our female players, especially our sevens girls,'' says ex-Black Ferns player.