Rugby Seven | World Series femminili | a Città del Capo imbattute Australia | Irlanda | Fiji | Nuova Zelanda e Usa

OA Sport

Di Giandomenico ha contribuito anche allo sviluppo della Nazionalefemminile, di cui è stato ... dentro e fuori dal campo, ottenendo risultati che hanno dato e danno prestigio alitaliano. ...Foto: Mike Lee - KLC fotos for World"I think it will have a huge impact on our female players, especially our sevens girls,'' says ex-Black Ferns player.Many people are cheered by spotting a robin during the festive season, but new research has found that something is ruffling their feathers. What is it Also in ...