Rugby | Challenge Cup | Treviso crolla alla fine | lo Stade Français vince

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022)spreca troppo, regala tre mete più per errori e distrazioni proprie che per meriti altrui, e nel finale perde anche il punto di bonus difensivo. È un esordio diCup che fa male per i veneti che escono sconfitti 24-14 da Parigi. Buon avvio della Benetton, che nei primi minuti mette sotto pressione la difesa dello. Dopo sei minuti arriva il fallo dei parigini e Jacob Umaga va sulla piazzola per lo 0-3 iniziale. Fatica lo, difende bene la Benetton, che quando è pin mano obbliga al fallo i parigini. E al 16’ ancora un piazzato e ancora Umaga segna lo 0-6. Prima reazione della formazione in rosa e al 19’ è Leo Barrè ad andare sulla piazzola e 3-6 il punteggio. Ma è una buona Benetton, che non ...