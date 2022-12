Roma | svolta sul delitto di via Poma | nelle intercettazioni il nome dell’assassino

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Potrebbe finalmente arrivare a unal’omicidio di Simonetta Cesaroni, la 20enne uccisa con 29 coltellate negli uffici degli ostelli in viail 7 agosto del 1990. Letelefoniche, la macchia di sangue trovata sulla maniglia dell’ufficio nel quale Simonetta lavorava, potrebbero rivelarsi davvero preziose nell’individuare l’autore delilIl presunto colpevole, pare sia stato nominato proprio in una di quelle telefonate intercettate. Un giovane poco più che ventenne che conosceva bene il palazzo nel quale si è consumato il. Ma questa sarebbe una pista mai seguita dagli investigatori che, nell’immediato, hanno indagato sul portiere Pietrino Vanacore e sul ...

... che momento sarà Cinquanta anni fa il Rinnovamento nasceva a, alla Pontificia Università ... ma ci ha permesso di vivere una storica conversione digitale, unaall'interno del RnS, ......i partecipanti in un "tuffo nel 1795" e nella più grande battaglia navale che si sia mainel ... che visiterà destinazioni magnifiche come, Napoli, Valencia e Marsiglia, gli ospiti a bordo ...Le novità per il nuovo anno Tre giorni alla ripresa degli allenamenti, la Roma si prepara a ripartire per preparare al meglio la ripresa del campionato. Mourinho vuole dai suoi massimo impegno e conce ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...