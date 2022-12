Roma | condominio vittima del Grinch | rubati albero di Natale | addobbi e letterine dei bambini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Arrivare a rubare undiè follia, ma purtroppo succede anche questo. Una o più persone si sono introdotte in undi via Vibo Mariano e hanno portato via tutto:, presepe e persino leche i bimbi avevano lasciato per Babbo. Una scoperta che ha lasciato basiti gli abitanti della palazzina. Ilha derubato unIl dubbio dei condomini è che ilesista davvero, ma invece di togliere ilagli abitanti di Chistaqua abbia deciso di toglierlo ai residenti della palazzina situata sulla Cassina. La brutta scoperta è avvenuta il 3 dicembre scorso quando adulti ehanno dovuto constatare con amarezza che tutti i loro ...