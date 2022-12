Roma | arrestato Emanuel Casamonica | era stato condannato a 13 anni di reclusione

(Di venerdì 9 dicembre 2022) manuel, 25enne, appartenente al gruppo criminale che opera nell’area est di, èdai carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati. Il 25enne, infatti, èin corte d’appello a 13di carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso e i giudici avevano emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Ora si trova a Rebibbia. Già nel 2018eranel corso dell’operazione “Gramigna“. Il giovane eraassolto dal tribunale dinel primo grado di giudizio, per non aver commesso il fatto, dalle accuse di associazione finalizzata al ...

L'anziana signora e' ancora scossa per la brutta vicenda e ha domandato se avesseroil balordo che le ha portato via anche la fede. Alla signora Francesca ho portato una stella di Natale ...Il magistrato romano era stato visto da un poliziotto in un locale, il bar Mandara di, insieme al capo dei gip Renato Squillante , già inquisito per corruzione e che poco dopo sarà. L'...Con un filo di voce trova la forza di rinnovare il suo appello: «chi ha visto qualcosa si faccia avanti, ci aiuti ad arrivare alla verità, ma ora la mia unica preoccupazione ...A carico dell'uomo, che ha precedenti penali, la prima sezione della Corte di Appello di Roma aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Emanuel Casamonica è quindi stato trasferito n ...