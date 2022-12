Rkomi e Beatrice Quinta stanno insieme? Parla il cantante

... nel quale non risparmia una 'frecciatina' a, il giudice che - ad inizio programma - non aveva puntato su di lei.Quinta e il 'grazie' a Dargen D'Amico al termine di X Factor " Grazie ...A fare chiarezza sulla questione ci ha provato Vanity Fair, che nelle scorse ore ha intervistatoin persona. Quando gli è stato chiesto cosa fosse successo alla fine conQuinta, l'...I Santi Francesi vincono l'edizione 2022 di X Factor, il duo formato da Alessandro De Santis e Mario Francese, che faceva parte del roaster di Rkomi, ha trionfato su tutti. Il loro inedito era "Non è ...Seconda classificata dietro I Santi Francesi, la 23enne palermitana racconta le emozioni vissute nella serata conclusiva del programma in un lungo post su Instagram ...