Rkomi e Beatrice Quinta | il cantante fa chiarezza sul loro rapporto

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Cosa c’è fra? Il gossip fra i due è esploso nel bel mezzo dell’edizione appena terminata di X Factor, ma quello che sembrava un interesse chimico-artistico si è trasformato poi in un nulla di fatto., la verità sulhttps://t.co/9Jzs5MuwzE #XF2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 3, 2022 “Il flirt fra noi per me era sul serio reale!” – ha dichiarato un paio di giorni fa– “Ma a quanto pare però per lui no. E io ho detto ‘ok va bene amo, ne trovo un altro qual è il problema’. E così alla fine durante la mia esibizione non sono andata da Mirko, ma da Dargen D’Amico”. In occasione della finale di X Factor,è stato ...