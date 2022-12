Rischio stop bonus cultura 18app 2023 ma è già petizione

(Di venerdì 9 dicembre 2022) C’è il serioche ildelnon venga confermato, anzi del tutto abrogato a discapito dei prossimi diciottenni che avrebbero voluto spenderlo per l’acquisto di materiale didattico, per la partecipazione ad eventi e concerti e per tutto quanto previsto finora per la misura a favore dei più giovani. Un emendamento appena firmato da alcuni esponenti della maggioranza di Governo preme per l’abolizione dell’aiuto e il dispiegamento delle stesse risorse altrove. L’emendamento alla legge di bilancio che prevede lodelè stato firmato da Federico Mollicone di Fratelli d’Italia, Rossano Sasso della Lega e Rita Dalla Chiesa di Forza Italia. L’intento, secondo i promotori, sarebbe quello di ...

Il Sole 24 ORE

Un emendamento alla legge di bilancio in discussione alla Camera cancella la misura per incentivare la cultura tra i giovani: vale 230 milioni Addio all'App 18, il bonus 18enni per teatri, cinema, ...D'altronde proprio in questo momento, aggiungiamo noi, ildi una speculazione sui BTP è ... Nagel è andato anche più in là, chiedendo lodei reinvestimenti: " Dovremmo iniziare a ridurre la ... Manovra: stop a bonus 18enni, fondi a spettacoli ed editoria Sembra quasi più sconcertato che arrabbiato, Matteo Bassetti: dopo 3 anni sul Covid e le cure per "contenerlo" a casa, tra i medici italiani sembra ancora regnare la confusione… Leggi ...La crisi energetica ferma l'ascesa delle auto elettriche. Il primo Paese a porsi il problema è stata la Svizzera, pronta a fermarle, in nome del risparmio. Il Consiglio federale ...