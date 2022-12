Riccardo Fogli al GF Vip ma aveva detto addio alla tv | miracolo di Signorini!

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Spoiler sul GF Vip, anzi una vera e propria bomba. Come è noto già da tempo, a breve nella Casa di Cinecittà entreranno nuovi personaggi chiamati a dare nuova linfa alle dinamiche. Tra questi,sarà concorrente del GF Vip 2022. Il cantante, ex membro de I Pooh, farà il suo ingresso nel reality più spiato dagli italiani lunedì 12 dicembre. Avrebbe cambiato pure i suoi piani lavorativi pur di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini. Come riferisce Blogo, tuttoraè molto impegnato in concerti live in giro per il mondo. Addirittura avrebbe annullato le tournee chein programma nei prossimi giorni e a gennaio 2023 in Sud America e a New York.concorrente del GF Vip: il ritorno in tv dopo ...