Regragui | «Il Portogallo è favorito? Anche la Spagna lo era I miei giocatori hanno fame»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il commissario tecnico del Marocco, Walid, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il, valida per i quarti di finale del Mondiale in Qatar.ha chiarito che il Marocco non intende fermarsi,se ha già fatto la storia. Sarebbe un volersi accontentare e questo denoterebbe una mancanza di crescita mentale. «Ilè il. Malalo era. Il, come la, è venuto qui per vincere il Mondiale. Ma abbiamo già dimostrato di essere una squadra difficile da battere. Non è facile segnare contro di noi e abbiamoche sanno segnare. Abbiamo fatto la storia, ma di questo non ci accontentiamo. Ora siamo la squadra ...