Regolamento Olanda-Argentina | cosa succede in caso di pareggio ai quarti del Mondiale?

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Grande attesa per, uno deidi finale delin Qatar. Leo Messi cerca la qualificazione, ma dovrà farlo contro la selezione dell’eterno Van Gaal. Maprevede ilindial 90?? Nessuna novità, come fatto da altre competizioni come la Copa America. Si disputeranno i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, mentre indi ulteriore parità spazio ai calci di rigore per decretare la qualificazione, proprio come accaduto in Spagna-Marocco e in Corea-Giappone. SportFace.