Regionali | si voterà il 12 e 13 febbraio

Adnkronos

Nelle elezioni2023 in Lazio e Lombardia sianche lunedì 13 febbraio fino alle 15 e non solo nella giornata di domenica 12 febbraio. A quanto apprende l'Adnkronos, in Consiglio dei ministri è stato ...Nelle elezioni2023 in Lazio e Lombardia sianche lunedì 13 febbraio fino alle 15 e non solo nella giornata di domenica 12 febbraio. In Consiglio dei ministri è stato approvato un decreto che ... Elezioni regionali Lazio e Lombardia, si vota 12 e 13 febbraio 2023