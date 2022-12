Regionali Lazio | ora il M5S pensa a Bianca Berlinguer o a Luisella Costamagna

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Come noto, l’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd mancherà anche l’appuntamento delleneldel prossimo febbraio. A pesare è il nodo dell’inceneritore, che ha convinto Giuseppe Conte a sfilarsi e a non appoggiare la candidatura di Alessio d’Amato, assessore alla Sanità di Zingaretti e ora sostenuto da Pd e Terzo Polo. Adesso per il presidente pentastellato è arrivato il momento di fare un nome e, dopo quello di Ignazio Marino, a circolare ce ne è un altro notissimo, quello della giornalista e conduttrice di. A sganciare “la bomba” è stata l’edizione romana del quotidiano La Repubblica, che ha pure aggiunto come il M5S, in alternativa, potrebbe proporre per la guida della Pisana pure il nome di. Conte, infatti, starebbe ...