Reddito cittadinanza | stretta Inps | ?”Individuate 290 mila domande a rischio frode”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) –suldi. “A seguito dell’evoluzione applicativa della misura – si legge in una nota – l’ha intensificato i controlli ex ante nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Pertanto, il sistema dei controlli è stato progressivamente rafforzato con l’obiettivo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, verificando preventivamente le informazioni in possesso dell’e di altre amministrazioni pubbliche, e anticipando i controlli anche in ottica ‘anti’”. “Gli scenari dielaborati e i relativi allarmi attivati dall’hanno permesso di individuare su circa 1.290.000pervenute, nei primi dieci mesi ...