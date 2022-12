Real Sito di Carditello | si alza il sipario sul festival Jazz & Wine | il programma

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiSiilsul2022, la rassegna che unisce narrazione, degustazione e classici, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e dello straordinario omaggio a Paco de Lucia. Una vera e propria edizione speciale – inda venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 neldi(San Tammaro, Caserta), nell’ambito del cartellone con gli eventi di Natale – per promuovere il binomio cultura e coltura: 16 musicisti sul palco, 4 concerti con degustazioni di prodotti tipici e vini Asprinio di Aversa Spumante D.O.C. e Pallagrello nero di Pontelatone I.G.P. Terre del Volturno, e 2 ...

Una vera e propria edizione speciale " in programma da venerdì 16 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 neldi Carditello (San Tammaro, Caserta ), nell'ambito del cartellone con gli ......Real Sito di Carditello, a Natale arriva il Festival Jazz&Wine - Ildenaro.it Si alza il sipario sul festival Jazz & Wine 2022, la rassegna che unisce narrazione, degustazione e classici jazz, reinventati in chiave rock ed elettronica, nel segno dello storytelling-concert e del ...