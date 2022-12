Qatar 2022 | quarti di finale | Olanda-Argentina 0-1 alla fine del primo tempo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lusail, 9 dic. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 sull'al termine deldel secondo quarto didei mondiali di, in corso di svolgimento al Lusail Stadium. A decidere sin qui il match il gol di Molina al 35'. L'ex Udinese va a segno su assist di Messi.

Il tecnico brasiliano lo conferma in conferenza dopo l'eliminazione del Brasile ai quarti di. L'ANNUNCIO - "Sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, L'avevo ...Dominik Livakovic protagonista assoluto del quarto di finale tra Croazia e Brasile a. Dopo aver effettuato 11 parate in partita, più di ogni altro portiere croato in un incontro di un Mondiale, l'estremo difensore della Dinamo Zagabria si è superato anche nella lotteria dei ...Il friulano Luca Visentini, segretario generale dell'organizzazione internazionale dei sindacati Ituc, la più grande confederazione sindacale del mondo, e l'ex europarlamentare Antonio Panzeri sono st ...Vantaggio dell'Argentina al minuto 35 del quarto di finale di Qatar 2022 contro l'Olanda. Il gol dell'1-0 della Seleccion è stato segnato da Nahuel Molina, ex Udinese ...