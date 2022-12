Qatar 2022 | quarti di finale | il tabellino di Croazia-Brasile

...00 Giappone - Croazia 1 - 1 20:00 Brasile - Corea del sud 4 - 1 VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Milano - Civitanova 1 - 3 CALCIO - MONDIALI16:00 Marocco - Spagna 0 - 0 20:00 Portogallo - Svizzera 6 - ...Quella iniziata a lugliodalle autorità belghe e coordinata dalla procura federale è un'... L'accusa, precisano i giornali belgi, non menziona il, ma diverse fonti ben informate hanno ...Il numero 10 della Seleçao Neymar ha trovato la rete numero 77 con la maglia verdeoro, che gli permette di agganciare Pelé in una speciale classifica. Neymar ha raggiunto Pelé come miglior marcatore n ...L’attaccante giallorosso non ha ancora debuttato al Mondiale in Qatar. Oggi l’Albiceleste si gioca un posto in semifinale Questa sera alle 20:00 l’Argentina affronta l’Olanda nei quarti di finale di Q ...