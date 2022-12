Qatar 2022 | Livakovic | ' siamo guerrieri e non ci risparmiami mai | è la ricetta del nostro successo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - "cresciuti come, non risparmiamo mai i nostri sforzi, questa è ladel". Lo dice il portiere della Croazia Dominikdopo la vittoria ai rigori sul Brasile, grazie alla quale la nazionale di Zlatko Dalic approda in semifinale ai mondiale. "Ringrazio i tifosi croati presenti stasera, ci hanno sostenuto per tutta la partita.combattenti, diamo tutto quello che abbiamo. Ora prendiamo partita per partita, vedremo fino a che punto ci porterà", aggiunge l'estremo difensore della Dinamo Zagabria, votato miglior giocatore della partita.