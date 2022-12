Qatar 2022 | la favola arriva dall' Africa | Marocco prima squadra del mondo arabo ai quarti

Corriere dello Sport

Si sa, il calcio è lo sport più bello del mondo. Sul campo tutti i giocatori sono uguali, una nazione ...I Mondiali dientrano nel vivo con l'arrivo dei quarti di finale. Fino a questo momento hanno dominato gol e spettacolo. Ovviamente non sono mancate sorprese e delusioni. Mai come in questa edizione ... Mondiali, la frase agghiacciante dell'ad di Qatar 2022 sul lavoratore morto Vincenzo Italiano "impara" dal Mondiale: il Corriere Fiorentino in edicola oggi parla della manifestazione in Qatar come sostanzialmente di un'occasione di aggiornamento ...I Mondiali di Qatar 2022 entrano nella fase saliente, quella che ci porterà verso l'assegnazione dell'ambito trofeo di campione del mondo ...