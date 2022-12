Qatar 2022 | ct Marocco | ' in campo per Africa e mondo arabo | spero CR7 non giochi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Doha, 9 dic. - (Adnkronos) - "Non camminiamo sulle nuvole, possiamo ancora dare molto in questo Mondiale. Siamo la piccola pulce che vuole dare fastidio. Il nostro stato d'animo è quello di chi vuole dare il massimo per il suo Paese. Una squadra nazionale deve dare emozioni al suo popolo. In più siamo la prima squadra araba a raggiungere i quarti di finale e penso che i tifosi ci possano aiutare a fare la storia. Tanta gente sta pregando per noi". Queste le parole del ct del, Walid Regragui, alla vigilia della sfida dei quarti di finale contro il Portogallo. "Più si va avanti, più le difficoltà aumentano -prosegue Regragui-. Sarà una partita contro campioni, quelli del Portogallo, che giocano nei migliori club dele contro uno dei più grandi della storia - ha aggiunto in conferenza stampa il Ct del-. Ma sarà un ...