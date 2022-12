Qatar 2022 | come Livakovic nessuno mai | 4 rigori parati in un mondiale

E anche Lukaku non vede l'ora di mettersi alle spalle ile riprendere in mano una stagione di fatto mai davvero iniziata. L'ex Chelsea per ora è sceso in campo 5 volte tra Serie A e Champions ...AGI - Giappone prima, Brasile poi: la Croazia fa festa ancora ai rigori e piazza un colpaccio contro la Selecao, prendendosi di cuore e carattere il primo pass per le semifinali di. All'Education City Stadium di Al Rayyan decidono gli errori di Rodrygo (parata) e Marquinhos ( palo), dopo l'1 - 1 nei tempi supplementari con il botta e risposta tra Neymar (106') e ...Il numero 10 della Seleçao Neymar ha trovato la rete numero 77 con la maglia verdeoro, che gli permette di agganciare Pelé in una speciale classifica. Neymar ha raggiunto Pelé come miglior marcatore n ...Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - Il tabellino di Croazia-Brasile, primo quarto di finale del mondiale di Qatar 2022: Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (5' ...