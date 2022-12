Putin | Un accordo sull' Ucraina è inevitabile | Istanbul | incontro fra diplomatici di Usa e Russia

2022 - 12 - 09 14:55:16: unsull'Ucraina è inevitabile Raggiungere unsull'Ucraina è inevitabile. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, riporta la Tass. 2022 - 12 - 09 ...Incontro tra diplomatici Usa - Russia a Istanbul. Erdogan: 'Domenica parlerò cone Zelensky'. Wsj: in arrivo nuove sanzioni da Washington. Condannato a 8 anni e mezzo l'oppositore Yashin. Kiev: 'Rapiti tre dipendenti della centrale di ...«Il terrore delle mine sarà una delle accuse che verranno rivolte alla Russia per aggressione»: lo ha detto ieri notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il ...La guerra in Ucraina è arrivata al 289esimo giorno. Secondo Vladimir Putin, "un accordo sull'Ucraina è inevitabile". Il leader del Cremlino ha però anche affermato che le nazioni occidentali "hanno tr ...