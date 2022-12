(Di venerdì 9 dicembre 2022) Mosca – ”sta usando glida” ed è ”da tempo che sta sfruttando le risorse dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimirin un discorso ai membri della Sco, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. “Vediamo le gravi conseguenze di tali azioni oggi in Ucraina. Per un certo numero di anni,ha spudoratamente sottratto e sfruttato le sue risorse, ha incoraggiato il genocidio e il terrore nel Donbass, ha trasformato questo Paese in una sua colonia e ora usa cinicamente il popolo ucrainodaariete contro la Russia, continuando a fornire all’Ucraina armi e munizioni, inviando mercenari, la sta spingendo su ...

Il Faro online

