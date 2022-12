Putin | ' Trovare accordo sull' Ucraina è inevitabile' E ammette i problemi logistici ' ancora non risolti' Incontro tra diplomatici russi e

"Alla fine" un accordo sarà inevitabile per mettere fine al conflitto, ha spiegato, pur esprimendo dubbi sulla "fiducia" che Mosca può accordare ai suoi interlocutori. "Comeun accordo ...Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir, citato dalla Tass. 2022 - 12 - 09 14:47:15: taglieremo produzione petrolio se price cap La Russia minaccia di tagliare la produzione di ..."Come trovare un accordo Possiamo trovare un’intesa con qualcuno ... Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a margine di un vertice regionale in Kirghizstan. La Russia avrebbe dovuto avviare ...(Reuters) - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che in futuro la Russia dovrà probabilmente raggiungere un'intesa sull'Ucraina, ma si è sentito tradito dalla rottura degli accordi di Minsk.