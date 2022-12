Putin | nuovo scambio di prigionieri con Usa è possibile

Sky Tg24

Unscambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia "è possibile". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimircitato dalla Tass, sottolineando che si tratta di una "questione di colloqui e ...Le minacce da parte del presidente della Federazione russa Vladimirdi utilizzare l'arsenale ... La produzione delaereo da guerra rappresenta un passo in avanti nella modernizzazione dell'... Guerra Ucraina Russia, news. Putin: nuovo scambio di prigionieri con Usa possibile. LIVE La guerra in Ucraina è arrivata al 289esimo giorno. Secondo Vladimir Putin, le nazioni occidentali "hanno trasformato l'Ucraina in una colonia e stanno sfruttando i cittadini come carne da macello e t ...Un nuovo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia “è possibile”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass, sottolineando che si tratta di una “questione di colloqui ...