Putin | “L’Occidente usa il popolo ucraino come carne da macello Kiev è su un percorso suicida“

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I paesi occidentali stanno spingendo l’Ucraina “su un”. È l’avvertimento lanciato da Vladimir, che ha accusatodi cercare “con tutti i mezzi di mantenere il proprio predominio”. “Ilè diventato vittima di queste aspirazioni”, ha affermato il presidente russo, intervenuto in collegamento video all’incontro dei ministri della Difesa dei paesi della Comunità degli stati indipendenti e dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. “Vediamo le gravi conseguenze di tali azioni oggi in Ucraina”, ha continuato. “Per un certo numero di anni,ha spudoratamente sottratto e sfruttato le sue risorse, ha incoraggiato il genocidio e il terrore nel Donbass, ha effettivamente trasformato questo paese in una colonia e ...