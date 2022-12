Putin | L' Occidente ha trasformato l' Ucraina in una colonia | Usa | pronte nuove sanzioni per la Russia

09 dic 10:46 Erdogan: "Parlerò cone Zelensky per esportazioni del grano" Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che domenica parlerà con l'omologo russo Vladimire con ......definendola una 'voce nel deserto' sullo sfondo della 'rimozione della cultura russa' in. ... ha detto il portavoce di Vladimirin dichiarazioni rese al quotidiano Izvestia citate dalla ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...«Il terrore delle mine sarà una delle accuse che verranno rivolte alla Russia per aggressione»: lo ha detto ieri notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il ...