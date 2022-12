Putin accenna ai negoziati | «Un accordo con l' Ucraina sarà inevitabile Nucleare? Gli avversari ci pensino bene»

(Di venerdì 9 dicembre 2022), sulla dottrina, ripete di poter anche colpire per primo: «Glici». E sugli attacchi alle infrastrutture in: «Sì, lo facciamo. Ma chi ha iniziato per primo?»

- - > xr:d:DAE6ZJKjOXI:195,j:43407786674,t:22120914 . Nel giorno 289 della guerra in Ucraina il presidente russoa un "accordo inevitabile" per mettere fine alle ostilità, pur esprimendo dubbi sulla "fiducia" che Mosca può accordare ai suoi interlocutori. "Come trovare un'intesa E con chi Con ...La guerra in Ucraina nona placarsi e Papa Francesco ha dedicato lacrime alla battaglia. Nel giorno dell'Immacolata Concezione il Pontefice è tornato sullo scontro tra l'armata die quella di Zelensky , ... Putin accenna ai negoziati: «Un accordo con l'Ucraina sarà inevitabile. Nucleare Gli avversari ci pensino... Putin, sulla dottrina nucleare, ripete di poter anche colpire per primo: «Gli avversari ci pensino bene». E sugli attacchi alle infrastrutture in Ucraina: «Sì, lo facciamo. Ma chi ha iniziato per prim ...Putin parla di un un accordo inevitabile, ma la linea sul campo non cambia. Alternanza di possibili aperture e minacce. Erdogan prova a ricucire il dialogo. A Bucha torna in piazza l'albero di Natale ...