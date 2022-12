Presso il convento di Santa Maria degli Angeli di Montoro il Mercatino dell’Artigianato

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La cittadina diospita,ildi, il primo. Hobbisti, provenienti dal comune montorese o dalla provincia, esporranno sino a domani 10 dicembre oggetti realizzati a mano. Il tutto contornato da un’atmosfera natalizia, musiche, animazione per bambini, degustazioni e tante altre sorprese.

