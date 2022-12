Presidente Meloni | a Parigi tranne Marine Le Pen non la ama nessuno | e a ragione

Atteggiamento che ha, in passato, trovato sponda nella destra che ora è al Governo almeno, specie nel partito di Giorgiache oggi riveste la carica didel Consiglio. Intanto, la ...... che noi abbiamo risposto per senso di responsabilità a un appello drammatico che il... Il governoalla battaglia navale con le Ong. Ma la strada alla linea "securista" non è stata ...Il bilaterale tra Meloni e Sanchez sarà centrato sulle relazioni tra Italia e Spagna, riferiscono fonti diplomatiche spagnole In programma per la presidente del Consiglio italiana un breve incontro co ..."La Calabria ha dimostrato di essere una Regione accogliente, peró il peso di questa emergenza non può essere lasciato soltanto all’Italia” ...