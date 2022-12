Preservativi gratis ai giovani | facciamo come in Francia

Le altre cinque Regioni invece, arrivate una decina di anni dopo, hanno esteso la gratuità ai. In Emilia Romagna, dal 2018, gli under 26 possono richiedere non solo la contraccezione ma ...... ma poter trovare i profilatticiin farmacia è un sistema giusto per ridurre non solo le ... di un nuovo provvedimento che permetterà ai giovani tra i 18 e i 25 anni di procurarsi...Ieri il presidente Macron ha annunciato che la Francia va verso la distribuzione gratuita dei preservativi per i giovani, ma nel nostro paese cinque Regioni hanno adottato questa politica dal 2018.(Adnkronos) - La scelta della Francia che permetterà ai giovani tra i 18 e i 25 anni di avere preservativi gratis nelle farmacie dal primo gennaio 2023 incontra il plauso degli esperti che invitano a ...