Preghiera della sera 9 Dicembre 2022 | “Accogli la mia preghiera”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “la mia”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...tempesta.' Vivi una quotidianita' di tempeste continue nelle quali guidare la 'barca... 'In realta' - dice Bergoglio nellaalla Madonna - noi tutti sappiamo che tu sei con loro e ...L'accensione è stata preceduta da un momento dicon don Salvatore Purcarocomunità parrochiali bruscianesi e il classico conto alla rovescia, sotto il grande albero di luci installato ...Alle 19, la benedizione dell' Albero di Natale in piazza Giovanni XXIII e la preghiera per le famiglie. Sono iniziate ieri, ufficialmente, le Festività natalizie a Giulianova. All' accensione delle lu ...Nel tradizionale discorso dell'8 dicembre papa Francesco prega e piange per i popoli in guerra e per la speranza nel futuro ...