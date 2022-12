Pozzuoli | le periferie rivivono con i mercatini di Natale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Dal 16 al 18 dicembre la Chiesa Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara d’Assisi è lieta di invitarvi aidi, che si svolgeranno a Monterusciello, nel piazzale della parrocchia, in in via Curzio Malaparte (nei pressi della scuola Pergolesi). Ci saranno esposizioni di prodotti artigianali e culinari. Nel cortile interno sarà allestito un vero e proprio Il Blog di Giò.

